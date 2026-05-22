‘Liste’ Ege’de seyirciyle buluşacak

OYUNCU İnci Türkay, Kanadalı yazar Jennifer Tremblay'in ödüllü metni 'Liste' (The List) ile sahne yolculuğunu sürdürüyor. Londra'daki prömiyerinde tamamen dolu salonda dakikalarca ayakta alkışlanan oyun; ardından Ankara ve İstanbul gösterimlerinde de yoğun ilgi gördü. Türkay'ın 55 dakika boyunca sahnede tek başına olduğu oyun, sıradan bir annenin gündelik bir "yapılacaklar listesi"nin trajik bir ihmalle derin bir vicdan muhasebesine dönüşmesini sahneye taşıyor. Oyun, 7 Haziran'da İzmir'de, 5 Ağustos'ta Bodrum'da ve 7 Ağustos'ta Urla'da seyirciyle buluşacak.