Louvre Müzesi’nde Avrupalı olmayana bilet 2 misli

LOUVRE Müzesi, Avrupalı olmayan ziyaretçiler için yeni giriş ücretini 32 euroya çıkararak yüzde 45'lik bir artışa gitti. Müze yetkililerine göre rehberli gruplar için ücret 28 euro olacak ve ziyaret başına kişi sayısı, 'ziyaret kalitesini korumak' amacıyla 20 ile sınırlandırılacak. Euronews'teki habere göre Fransa, zor durumdaki Paris simgesinin yenilenmesini finanse etmek amacıyla bu uygulamayı hayata geçirdi. Bu adım, Avrupa'da müzelerde 'çifte fiyatlandırma' konusunda atılmış en cesur adımlardan biri olarak değerlendiriliyor. Gelişmekte olan birçok ülkede yaygın olan uygulama, Avrupa'da şimdiye kadar görülmemişti. Eleştirmenler, bu yöntemin ayrımcı olduğunu, dünyanın en çok ziyaret edilen müzesine erişimi yabancılar için zorlaştırdığını savunuyor.