Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!

Eşiyle boşanma aşamasında olduğu iddia edilen Pelin Karahan yeni bir projeye başladı. Ünlü oyuncu, yönetmenliğini Mustafa Kotan'ın üstlendiği 'Düşes'te Seçkin Özdemir, Gökberk Demirci, Erdal Özyağcılar, Nurseli İdiz, Nergis Kumbasar, Melisa Doğu, Fatma Toptaş, Mustafa Enis Bilir, Zeynep Özyağcılar, Necati Kutlu, Selda Güdükoğlu ve Yağmur Çelik ile birlikte rol alıyor. Romantik komedi türündeki yapım izleyiciye 'Lüks mü önemli, huzur mu?', 'Aşk mı, mantık mı daha önemli?' gibi sorular sordurmayı amaçlıyor.