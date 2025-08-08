Haberler Günaydın Haberleri Mahalle komedisi
Yönetmenliğini Melih Kun'un üstlendiği, başrollerini Serkan Dağlı ve Anıl Çelik'in paylaştığı 'Semt Çocuğu'nun çekimleri Sarıyer'de başladı. Türkiye'nin dikey formatlı ilk mahalle komedisi olan 'Semt Çocuğu', her biri 2 dakika sürecek olan 58 bölümden oluşacak. Gerçek bir altyapı oyuncusu olan Fikret Saral'ın rol aldığı projede; Esra Kılıç, Begüm Akkaya, Melisa Doğu gibi deneyimli isimlerin yanı sıra eski yıldız futbolcular Pascal Nouma, Ümit Karan ve Yasin Sülün gibi sürpriz konuk oyuncular da yer alıyor.
