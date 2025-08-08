Yönetmenliğini Melih Kun'un üstlendiği, başrollerini Serkan Dağlı ve Anıl Çelik'in paylaştığı 'Semt Çocuğu'nun çekimleri Sarıyer'de başladı. Türkiye'nin dikey formatlı ilk mahalle komedisi olan 'Semt Çocuğu', her biri 2 dakika sürecek olan 58 bölümden oluşacak. Gerçek bir altyapı oyuncusu olan Fikret Saral'ın rol aldığı projede; Esra Kılıç, Begüm Akkaya, Melisa Doğu gibi deneyimli isimlerin yanı sıra eski yıldız futbolcular Pascal Nouma, Ümit Karan ve Yasin Sülün gibi sürpriz konuk oyuncular da yer alıyor.