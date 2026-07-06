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Giriş Tarihi: 6.07.2026

Mahallenin çocukları ‘Altı Üstü İstanbul’ setinde

Mahallenin çocukları ‘Altı Üstü İstanbul’ setinde
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atv'nin sevilen dizisi 'Altı Üstü İstanbul'un çekimlerinin yapıldığı mahallenin çocukları, seti ziyaret ederek dizinin oyuncularıyla buluştu. Sete gelen çocuklarla yakından ilgilenen oyuncular, uzun süre sohbet edip birlikte hatıra fotoğrafları çektirdi. İlk kez bir dizi setini yakından gören çocuklar yaşadıkları heyecanı gizleyemezken, ortaya da oldukça renkli görüntüler çıktı.

KAHKAHALAR EKSİK OLMADI
Çekimlere verilen kısa molada gerçekleşen buluşma, sete ayrı bir enerji kattı. Kahkahaların eksik olmadığı o anlar objektiflere samimi kareler olarak yansıdı.

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#ALTI ÜSTÜ İSTANBUL #ATV

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Mahallenin çocukları ‘Altı Üstü İstanbul’ setinde
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