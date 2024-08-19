‘Mal, itıci, yılan’ sözleri eleştiri sayıldı

Özel bir televizyon kanalında yayınlanan yemek yarışmasıyla adından söz ettiren fenomen Nalan Toprak, kısa zamanda binlerce takipçiye ulaştı. Yarışma sayesinde ünlenen Toprak, sosyal medyada bir takipçisinin kendisi hakkındaki yorumuyla adeta deliye döndü.İddiaya göre takipçisi, Nalan Toprak hakkında "Haftanın malı ve iticisi, yılan Nalan" şeklinde bir paylaşımda bulundu. Bunun üzerine sinir krizi geçiren fenomen, soluğu savcılıkta aldı. Ünlü yarışmacının şikayeti sonrası savcılık konuyla ilgili soruşturma başlattı. Bu kapsamda şüpheli takipçi suçlamaları kabul etmezken savcılık dikkat çekici bir tespitte bulundu. Yargıtay kararlarınca şüphelinin sarf ettiği sözlerin hakaret olarak algılanamayacağının altını çizen savcılık, şüpheli takipçinin paylaşımında yer alan sözlerin eleştiri mahiyetinde olduğunu vurguladı.Savcılık, söz konusu paylaşımdaki sözcüklerin müştekinin onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte içerik taşımadığını belirterek soruşturmaya son noktayı koydu. Dosyaya takipsizlik kararı verildi.