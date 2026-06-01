Manisa’da Ferhat Göçer rüzgarı esti

Manisa
Kültür Yolu Festivali'nin ilk günü, Perşembe Pazarı Otopark Alanı'nda gerçekleşen Ferhat Göçer
konseriyle müzik dolu anlara sahne oldu. Festival kapsamında dinleyicileriyle buluşan sanatçı, sevilen şarkılarıyla ilk gün coşkusunu zirveye taşıdı. Konser alanını dolduran binlerce müziksever, sanatçının sahneye çıkmasıyla birlikte festivalin ilk gününü unutulmaz bir atmosfer içinde geçirdi. Gece boyunca Ferhat Göçer'in şarkılarına hep bir ağızdan eşlik eden izleyiciler, festival heyecanını müzikle birlikte yaşadı. Sevilen sanatçı; 'Yıllarım Gitti', 'Takvim', 'Vur Kadehi Ustam' gibi eserlerini art arda seslendirdi. Konser boyunca zaman zaman duygusal anlar yaşanırken, hareketli şarkılarla coşku yeniden yükseldi. Konser, Manisa Kültür Yolu Festivali'nin açılış gününün en yoğun ilgi gören etkinliklerinden biri oldu.