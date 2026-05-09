‘Mardin’e bizzat gül toplamaya gittim’

Giriş Tarihi: 9.05.2026

EVREN ABDULLAHOĞLU
Berdan Mardini, Uluslararası Kozmetik Fuarı'nda stant açtı. Sanatçı, ziyaretçilere gül, limonata ve makaron ikram etti. Mardini'nin standını yakın arkadaşı olan komedyen Şafak Sezer de ziyaret etti. Limonata içen Sezer, "Bizzat Mardin'e gül toplamaya gittim. Yöre halkı Berdan'ı çok seviyor" dedi. Mardini ise Sezer'in sözlerine karşılık şunları söyledi: "Gül hasadımız var. Gül ve lavanta yetiştiriyoruz. Çay bile yapıyoruz. Şafak bana hep destek veriyor sağ olsun. Bunları nasıl yaptığımızı üç saat dinledi." Bu sohbet sırasında yan stantlarda Mardini'nin 'Mardinli misin?' adlı yeni şarkısının çalması üzerine ünlü şarkıcı, alkışlarla teşekkür etti. Mardini'nin eşi Dilara Talay, "Ben de çok heyecanlıyım" dedi. Ünlü sanatçı, eşinin desteğiyle ilgili de "Dilara ilk günden beri süreci biliyor. Katalogları beraber dizayn ettik. Hepsinde dokunuşları var" diye konuştu. Mardini'nin oğlu da standını ziyarete gelen ziyaretçilerle tek tek ilgilendi.

#BERDAN MARDİNİ #ŞAFAK SEZER #MARDİN

