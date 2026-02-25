Marka giyip gösteriş yapmak uygun değil

iftar programında merak edilen soruları yanıtladı. Stüdyodaki konuklardan Ebrar Naz Erenoğlu, "Sosyal medyada gösterişli şeyler paylaşıp 'bende var sizde yok' dedirten insanların günahı nedir?" diye sordu. Hatipoğlu şu yanıtı verdi: "Özellikle gösterişten uzak durmak gerekir. Bazı şeyleri abartarak paylaşmak çok doğru değil. Giydiği markayı insanın gözüne sokmak akıl işi değil. İnsan kıyafetiyle karşılanır ama ahlakı ile uğurlanır. O yüzden insanı insan yapan şey erdem, doğruluk ve dürüstlüktür. Yemek paylaşımları yapılması da doğru değil."