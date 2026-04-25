Marşımıza mehteri koydum sırt mı çevireceksiniz?

Gaziantep
'te yapılan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarında çocuklar mehter gösterisi düzenlemiş CHP'liler çocuk mehteran takımını protesto ederek sırtını çevirmişti. CHP Gaziantep İl Başkanı Vakkas Acar'ın yaptığı bu durum üzerine Sinan Akçıl
sert çıktı. Akçıl, "Birileri Gaziantep'te çocuklara mehter söylüyorlar diye sırtını döner. Koca koca, kelli felli adamlar küçük çocukları protesto eder! Bir şey söyleyeceğim ben Dünya Kupası şarkımıza mehteri de koydum bir yerinde var. Şimdi bu şarkıyı dinlerken yine birileri sırtını mı dönecek? O zaman gollerimizi de göremezler, kafam karıştı" dedi.