Mart ayında Tivibu’da kaçırılmayacak yapımlar

Türk Telekom'un televizyon platformu Tivibu, mart ayında da izleyicileri dolu bir seçkiyle buluşturuyor.
Kirala Satın Al seçeneğine eklenen 2025 yapımı 'Savaş Üstüne Savaş' filminde başrolleri Leonardo DiCaprio, Sean Penn ve Benicio Del Toro paylaşıyor. Tivibu mart ayında 'Gece Yasağı/Curfew' adlı diziyi ekranlara getiriyor. Dizi, sadece erkeklere uygulanan sokağa çıkma yasağı sırasında düzenlenen bir cinayeti konu alıyor. Uzak bir gelecekte geçen 'Uzay Feneri 23 / Beacon 23' adlı bilim kurgu ise galaksiyi tehdit eden tehlikelere karşı görev yapan tek bir uzay feneri ve onu yöneten yalnız bir bekçinin hikâyesini anlatıyor.
Tivibu; 'Alien: Romulus', 'Sessiz Bir Yer: Birinci Gün', 'Kaplanın Çırağı', 'Hayvan Mezarlığı: Kan Bağı', 'İskelenin Altında', 'Rosaline' ve 'Sürüsüne Bereket' gibi yapımları da ekranlara getiriyor.