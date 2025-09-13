Mavi kanlılar podyumu sevdi

YUNANİSTAN PRENSESİ MARİA-OLYMPİA

Yunanistan'da monarşi kaldırılmış olsa da kraliyet ailesi üyeleri dünyanın farklı yerlerinde hayatlarını sürdürüyor. Prenses Maria-Olympia da 1996'da New York'ta doğdu. Büyükbabası Yunanistan'ın son kralı II. Constantine, babaannesi ise Danimarka Kraliçesi II. Margrethe'nin kız kardeşi Anne-Marie. Böylece Olympia hem Yunan hem Danimarka kraliyet hanedanlığının üyesi. Aynı zamanda İngiliz ve Avrupa aristokrasisiyle güçlü bağlara sahip. Moda dünyasına erken yaşta adım attı. 2016'da Vanity Fair'de kuzenleri Isabel Getty ve Talita von Fürstenberg ile poz verdi. Aynı yıl Michael Kors kampanyasında yer aldı. Ardından Dolce&Gabbana'nın Milano defilesinde podyuma çıktı. Çeşitli markaların yüzü olan prenses, oldu. Aynı dönemde Teen Vogue, Town & Country, Tatler, Hello!, ¡Hola! ve W gibi dergilerde boy gösterdi. Prenses son olarak Dior ve Michael Kors kampanyalarında da yer aldı.

MIHRACE PADMANABH SINGH

Maharaja (Mihrace) Padmanabh Singh, 1998 doğumlu. Hindistan'ın en köklü hanedanlarından Jaipur Kraliyet Ailesi'nin varisi. Aynı zamanda Hindistan'ın en genç milyarderlerinden biri olarak anılıyor. Ailesi, Rajput soylularının en prestijli kollarından geliyor. Ayrıca İngiliz kraliyet ailesiyle de bağı var. Kral Charles'ın vaftiz oğlu. 2018'de Milano'da Dolce&Gabbana defilesinde podyuma çıktığında, dünyanın dört bir yanındaki basın ondan "Hindistan'ın moda prensi" olarak bahsetti. GQ India, Hello! ve Vogue gibi dergilerin sayfalarında yer aldı.

LEYDİ AMELİA WINDSOR

Leydi Amelia Windsor, 1995'te doğdu. Babası George Windsor, Earl of St Andrews, annesi Sylvana Tomaselli. Aynı zamanda Kral George V'in torununun torunu. İngiliz kraliyet hanedanının genç ve stil sahibi temsilcilerinden biri. Modaya ilk çıkışını 2016'da Tatler dergisinin kapağıyla yaptı. Ardından Milano Moda Haftası'nda Dolce&Gabbana için podyuma çıktı; 2019'da markanın ilkbahar-yaz koleksiyon yüzü oldu. Chanel, Azzedine Alaïa gibi markalarla çalıştı; ayrıca Bvlgari'de staj yaparak tasarım dünyasını da yakından tanıdı. Halen Tatler.com'da katkı sunan bir moda editörü. Önümüzdeki Londra Moda Haftası'nda Türk markası Barrus'un SS26 koleksiyonunda podyuma çıkacak.

MONPEZAT KONTU NIKOLAI

Nikolai William Alexander Frederik, 1999'da dünyaya geldi. Babası Danimarka Prensi Joachim, annesi Alexandra, Frederiksborg Kontesi. Kraliçe II. Margrethe'nin torunu. Kont, 2018'de Burberry'nin Londra Moda Haftası defilesinde podyuma çıktı. Burberry çıkışı sonrası kariyeri hızla yükseldi. Dior Men'in kreatif direktörü Kim Jones tarafından seçilerek markanın gözde yüzlerinden biri oldu. Paris ve Milano'daki Dior defilelerinde sıkça yer aldı ve erkek modasının yeni nesil aristokrat temsilcisi haline geldi. Bu süreçte onun hem asil mirası hem de rahat tavrı, markalar için eşsiz bir denge sundu.

TALITA VON FURSTENBERG

Talita Natasha von Fürstenberg, 7 Mayıs 1999'da Los Angeles'ta doğdu. Babası Prens Alexander von Fürstenberg, annesi Alexandra Miller. Büyükannesi ise moda dünyasının efsanevi ismi Diane von Fürstenberg. Genç yaşından itibaren moda dünyasında adını duyurdu. 2018'de büyükannesi Diane ile birlikte Town & Country dergisinin kapağında yer aldı. Kısa süre sonra DVF'nin kampanyalarının yüzü oldu ve kreatif süreçlere dahil edildi. Bugün markanın sanat direktörlerinden biri olarak görev yapıyor.

LEYDI KITTY SPENCER

Leydi Kitty Eleanor Spencer,1990'da Londra'da doğdu. Babası Charles Spencer, annesi eski model Victoria Lockwood. Prenses Diana'nın yeğeni, yani İngiltere kraliyet ailesinin en gözde soylarından biri olan Spencer hanedanının üyesi. Leydi, 2017'de Dolce&Gabbana defilesinde ilk kez podyuma çıktığında moda dünyasında büyük yankı uyandırdı. 2021'de Dolce&Gabbana'nın resmi marka elçisi olarak duyuruldu. Aynı yıl Roma'da Dolce&Gabbana haute couture defilesinde podyumda yürüdü.

CHARLOTTE CASIRAGHI

Charlotte Casiraghi, 1986'da Monako'da doğdu. Annesi Prenses Caroline, babası Stefano Casiraghi. Aynı zamanda sinema tarihinin efsanevi ismi Grace Kelly'nin torunu. Charlotte'un moda yolculuğu 2010'da başladı; o yıl Gucci'nin binicilik koleksiyonunun resmi elçisi oldu. 2014'te Gucci Cosmetics'in yüzü seçildi ve markanın global kampanyalarında boy gösterdi. 2018'de ise Yves Saint Laurent'in sonbahar-kış koleksiyonunun kampanyasında yer aldı. 2018'de Charlotte, Montblanc ile mücevher koleksiyonu hazırladı. 2020'den bu yana Chanel'in marka elçisi.



YENİ MARKA YÜZÜ

Oyuncu Greta Lee, tasarımcı Jonathan Anderson imzalı Dior koleksiyonlarının elçisi oldu. Özellikle Past Lives filmindeki dokunaklı rolü ve Late Fame filmindeki performansıyla yeteneğini ortaya koyan Lee, içgüdüsel zarafetiyle çağdaş oyuncular arasında en dikkat çekici isimlerden biri. Tasarımcının lüks moda markası çatısı altındaki ilk koleksiyonundan parçalarla Venedik Film Festivali ve arkasından kırmızı halı etkinliklerinde boy gösteren Lee, dikkat çekici iş birliğiyle moda dünyasında yerini de ortaya koymuş durumda.





KRİSTAL İLE 130 YIL

1895'ten bu yana kristal inovasyonunun ön saflarında yer alan Swarovski markası, takı ve popüler kültür dünyalarını şekillendirmeye devam ediyor. Eylül ayından itibaren Avusturyalı marka, yeni bir koleksiyonla yeni yaşını kutluyor. Swarovski CEO'su Alexis Nasard, "Bu yıl, Daniel Swarovski'nin 1895'te Avusturya'da şirketimizi kuruşunun 130'uncu yılını kutluyoruz" derken markanın Global Kreatif Direktörü Giovanna Engelbert tasarladığı Viyana isimli özel koleksiyonla, markanın amblemi olan kuğu figürüne yepyeni bir ruh veriyor.





FUTBOL İLE SAAT BİR ARADA

Markalar müşterileriyle doğrudan ve samimi bir bağ kurmak için uzun yıllardır spor dünyasının ışıltılı dünyasından yararlanıyor. Bunun son örneği lüks saat markası Breitling markası oldu. Marka ABD'nin sembolü haline gelen Amerikan futbolu liginin yani National Footbal League'in resmi saat partneri oldu. Breitling ve National Football League (NFL), Breitling'in NFL'in resmi saat partneri olduğunu ve çok yıllı global ortaklıklarını duyurdu. NFL'in lüks bir saat markasıyla ilk iş birliğini temsil eden bu anlaşma, Breitling'i ligin ilk global lüks saat ortağı konumuna getirdi. Bunu kutlamak için Breitling, ligin 32 takımı için tasarlanmış Chronomat Automatic GMT ve Endurance Pro modellerinden oluşan iki koleksiyonu lanse etti.

ROMANTİK POZLAR

DÜNYACA ünlü manken Barbara Palvin ile 'Zack&Cody'nin Lüks Yaşamı' adlı diziyle popüler olan Dylan Sprouse, önceki akşam bir giyim markasının New York'ta gerçekleşen davetinde arkadaşlarıyla bir araya geldi. "Mükemmel uyumun modası geçmez" sloganıyla buluşan ekip, keyifli bir akşam yaşadı. 2 yıl önce evlenen Palvin ve Sprouse, gecede romantik pozlar verdi.