Mcconaughey’den yapay zekaya karşı hamle

Matthew McConaughey, izinsiz yapay zeka taklitleriyle mücadelede sıradışı bir hukuki yola başvurdu: Kendisini marka olarak tescil ettirmek. Oyuncunun avukatları, bu tescillerin McConaughey'nin sesi ya da görünümünün, izin alınmadan yapay zeka uygulamaları veya kullanıcılar tarafından taklit edilmesini engellemeyi hedeflediğini söylüyor. Bu, performans dünyasında giderek yaygınlaşan bir endişe.

Onaylanan başvurulara göre tesciller arasında Oscarlı oyuncunun bir verandada ayakta durduğu 7 saniyelik bir video, yılbaşı ağacının önünde oturduğu üç saniyelik bir video ve 1993 yapımı Genç ve Heyecanlı'daki (Dazed and Confused) meşhur repliği "Tamam, tamam, tamam"ı (Alright, alright, alright) söylediği bir ses kaydı da bulunuyor. McConaughey'nin avukatlarından Jonathan Pollack, "Herkesin yapay zeka suiistimali konusunda ne yapılacağını bulmaya çalıştığı bir dünyada, artık elimizde birini daha en başından durdurabilecek ya da federal mahkemeye taşıyabilecek bir araç var" dedi. Yapay zeka üretimi sahte video, ses ve görsellerle internet ortamında mücadele etmek zorunda kalan çok sayıda oyuncu ve müzisyen var; bunlar arasında Tom Hanks ve Taylor Swift de yer alıyor.





'GÖRÜNTÜM İZNİM OLMADAN KULLANILAMAZ'

MCCONAUGHEY, e-posta yoluyla yaptığı açıklamada, "Ekibimle birlikte, sesimin ya da görüntümün ne zaman kullanıldığı konusunda bunun ancak benim onayım ve imzamla mümkün olmasını istiyoruz" dedi. Oyuncu, "Yapay zeka çağında rıza ve atfın standart olmasını istiyoruz, mülkiyete dair net bir sınır çiziyoruz" ifadelerini kullandı. McConaughey'nin avukatları, oyuncunun görüntüsünün yapay zekayla manipüle edildiğine dair somut bir örnek bilmediklerini; buna rağmen tescillerin, izinsiz kopyalamalara karşı geniş kapsamlı bir 'caydırıcılık' sağlayabileceğini söylüyor.