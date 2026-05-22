‘Mercan Köşk’ yeni sezona damga vuracak! Başrolünü Kubilay Aka ve Hafsanur Sancaktutan paylaşıyor

Hikâyesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla şimdiden dikkatleri üzerine çeken projenin başrol oyuncuları da belli oldu. Son dönemin en çok konuşulan isimlerinden Kubilay Aka ve Hafsanur Sancaktutan, dizinin merkezinde yer alan Aras ve Cemre karakterlerine hayat verecek.

Müziğinden Senaryosuna Yıldızlar Geçidi

Tarsus'un büyülü atmosferinde çekilecek olan 'Mercan Köşk', etkileyici hikâyesiyle yeni sezonun en merak edilen projelerinden biri olarak öne çıkıyor. Yönetmen koltuğunda Yahya Samancı'nın oturduğu dizinin orijinal hikâyesi Ahunur Serdaroğlu'na ait. Dizinin güçlü senaryosunu Ahunur Serdaroğlu, Atilla Özel, Nalan Merter Savaş ve Nuriye Bilici kaleme alırken; müzikler ise başarılı ve ödüllü besteci Toygar Işıklı'nın imzasını taşıyor.

Sırlar, İntikam ve İmkansız Bir Aşk

Cemre'nin (Hafsanur Sancaktutan) hayatı, nikâhının hemen ardından eşinin gizemli bir şekilde kaybolmasıyla altüst olur. Gerçeğin peşine düşen Cemre'nin yolculuğu, onu Tarsus'a, gizemlerle dolu Mercan Köşk'e sürükler. Diğer tarafta ise ailesini korumak için büyük bir sırrı saklayan Aras (Kubilay Aka) vardır. Aras'ın kurduğu kusursuz düzen, Cemre'nin Mercan Köşk'e gelişiyle temelinden sarsılır. İkilinin yolları kesiştiğinde, iki düşman aile arasında ölümcül bir mücadele baş gösterirken; bu tehlikeli karşılaşma aynı zamanda imkânsız bir aşkın da ilk kıvılcımını ateşleyecektir.

Güçlü oyunculuk performansları ve sürükleyici hikâyesiyle 'Mercan Köşk', yeni sezonda atv ekranlarında izleyiciyi büyülemeye hazırlanıyor.

