‘Mercan Köşk’ün kadrosu netleşiyor: İlk isim Mehmet Özgür

Atv
ekranlarında yeni sezon için hazırlıklar başladı. FARO ve Sinehane ortak yapımı 'Mercan Köşk' dizisi, yeni sezonda izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Tarsus
'un tarihi ve atmosferik dokusunda çekilecek olan yapım, eylül ayında yayınlanacak. Yönetmenliğini Yahya Samancı'nın üstlendiğini dizinin orijinal hikayesi yazar Ahunur Serdaroğlu tarafından oluşturuldu. Mercan Köşk'ün senaryo ekibinde Ahunur Serdaroğlu'nun yanında Atilla Özel, Nalan Savaş Merter ve Nuriye Bilici yer alıyor. 'Mercan Köşk'ün oyuncu kadrosu netleşmeye başlarken, belli olan ilk dev isim usta oyuncu Mehmet Özgür oldu. Deneyimli oyuncu, dizide dengeleri değiştirecek 'Esved'
e hayat verecek. Dizide; Cemre'nin ani bir kararla yaptığı evlilik, nikâhın hemen ardından kocasının ortadan kaybolmasıyla beklenmedik bir arayışa dönüşür. Bu arayış, onu en büyük travmasına, babasının öldürüldüğü Tarsus'a geri götürür. 'Mercan Köşk'e uzanan bu yolculuk, ailesini korumak için bir sırrı saklayan Aras'ın kurduğu düzeni altüst eder. İki düşman aile arasında başlayan çatışma, Cemre ile Aras arasında filizlenecek bir bağın da başlangıcı olur.