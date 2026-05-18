Mersin’de Merve Özbey rüzgarı

Mersin Kültür Yolu Festivali konser, atölye ve söyleşi programlarıyla sanatseverlerden yoğun ilgi gördü. Festivalinin yedinci gününde Merve Özbey, alanı dolduran yüzlerce müzikseverle buluştu. Konser boyunca 'Bir İmkansız Var', 'Yaramızda Kalsın' ve 'Yaş Hikayesi' gibi parçalarını seslendiren sanatçı, sahnedeki enerjisi ve dinleyicilerle kurduğu samimi iletişimle festival akşamına damga vurdu. Şarkılara gece boyunca hep bir ağızdan eşlik eden müzikseverler, Mersin'de festival atmosferini doyasıya yaşadı. Mersin Kültür Yolu Festivali'nin sekizinci gününde ise Ferhat Göçer, güçlü yorumu ve sevilen şarkılarıyla sahnedeydi. Sahne ışıkları eşliğinde 'Yıllarım Gitti', 'Takvim' ve 'Cennet' gibi eserlerini seslendiren Göçer, duygusal şarkıları ve performansıyla izleyicilerden yoğun alkış aldı. Konser alanında zaman zaman duygusal anlar da yaşandı.





'CARMINA BURANA' VE KEÇE ATÖLYESİ

FESTIVAL kapsamında 'Carmina Burana', Mersin Kültür Merkezi Opera Salonu'nda ikinci kez sanatseverlerle buluştu. Orkestra Şefi Sunay Muradov yönetiminde sahnelenen eserde; Koro Şefi Anıl Aydın, MDOB Çocuk Korosu Şefi Kamile Reyhan Bezdüz ile solistler Ecem Arıcasoy Yazoğlu, Devrim Demirel ve Faik Mansuroğlu performans sergiledi. Renkli keçeler, eğlenceli desenler ve miniklerin ortaya çıkardığı yaratıcı çalışmalarla şekillenen Keçe Atölyesi ise Mersin Devlet Güzel Sanatlar Galerisi'nde çocukları geleneksel el sanatlarıyla buluşturdu.