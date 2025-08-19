Merve Özbey şarkılarını hemşehrileriyle söyledi

MERVE Özbey, Erzurum Kültür Yolu Festivali kapsamında Erzurum Etkinlik ve Miting Alanı'nda verdiği konserde on binlerce hayranıyla buluştu. Özbey, 'Duman', 'Helal Ettim', 'Kendine Dünya', 'Geçsin Yıllar' gibi en sevilen şarkılarını gece boyunca Erzurumlularla tek bir ağızdan söyledi. Ünlü sanatçı konserinin bir bölümünde Erzurum'un unutulmaz sanatçılarından merhum İbrahim Erkal'ı da anmayı ihmal etmedi. Dev ekranda Erkal'ın görüntüsü belirirken, onun kendi sesiyle seslendirdiği 'Canısı' şarkısı alanda yankılandı. Kendi memleketinde konser vermekten duyduğu mutluluğu dile getiren Özbey, "Yıllardır sahnedeyim ve çok nadir heyecanlandığım yerlerden bir tanesi Erzurum. Bütün akrabalarım ve sevdiklerim burada" dedi.