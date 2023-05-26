Dünya futbolunun efsane isimlerinden olan, ülkemizde de Fenerbahçe ve Başakşehir formaları giyen Mesut Özil, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.
BAŞKAN ERDOĞAN'A DESTEK
Ülkemizde Fenerbahçe ve Başakşehir formaları giyen Mesut Özil, 28 Mayıs seçimleri için Başkan Erdoğan'a destek paylaşımı yaptı.
ÖZİL'DEN 'DEĞERİNİ BİL' PAYLAŞIMI!
Başkan Erdoğan'ın konuşmalarından kesit paylaşan Özil, paylaşımına, "Değerini bil" notunu ekledi.
Mesut Özil'den Başkan Erdoğan'a destek paylaşımı: Değerini bil! | Video