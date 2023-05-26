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Giriş Tarihi: 26.5.2023 21:33 Son Güncelleme: 26.5.2023 22:06

Mesut Özil’den Başkan Erdoğan’a destek paylaşımı: Değerini bil!

Dünyaca ünlü futbolcu Mesut Özil, sosyal medya hesabından Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili bir paylaşımda bulundu. Ülkemizde Fenerbahçe ve Başakşehir formaları giyen Mesut Özil, 28 Mayıs seçimleri için Başkan Erdoğan’a destek paylaşımı yaptı. Ünlü futbolcu Özil, sosyal medyadaki paylaşımında “Değerini bil” notunu da ekledi. İşte Mesut Özil’in o paylaşımı!

Mesut Özil’den Başkan Erdoğan’a destek paylaşımı: Değerini bil!

Dünya futbolunun efsane isimlerinden olan, ülkemizde de Fenerbahçe ve Başakşehir formaları giyen Mesut Özil, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

BAŞKAN ERDOĞAN'A DESTEK

Ülkemizde Fenerbahçe ve Başakşehir formaları giyen Mesut Özil, 28 Mayıs seçimleri için Başkan Erdoğan'a destek paylaşımı yaptı.

ÖZİL'DEN 'DEĞERİNİ BİL' PAYLAŞIMI!

Başkan Erdoğan'ın konuşmalarından kesit paylaşan Özil, paylaşımına, "Değerini bil" notunu ekledi.

Mesut Özil'den Başkan Erdoğan'a destek paylaşımı: Değerini bil! | Video

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Mesut Özil’den Başkan Erdoğan’a destek paylaşımı: Değerini bil!
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