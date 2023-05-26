Mesut Özil’den Başkan Erdoğan’a destek paylaşımı: Değerini bil!

Dünya futbolunun efsane isimlerinden olan, ülkemizde de Fenerbahçe ve Başakşehir formaları giyen Mesut Özil, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

BAŞKAN ERDOĞAN'A DESTEK

Ülkemizde Fenerbahçe ve Başakşehir formaları giyen Mesut Özil, 28 Mayıs seçimleri için Başkan Erdoğan'a destek paylaşımı yaptı.