Meyra’nın itirafı her şeyi değiştirdi

atv'nin yeni sezon dizilerinden O3 Medya & Dass Yapım imzalı Aşk ve Gözyaşı cuma günü ilk bölümüyle ekrana geldi. Merakla beklenen dizi, dün akşamın en çok izlenen yapımları arasında yer aldı. Selim ve Meyra'nın aşkla başlayan evlilikleri üç yılın sonunda ayrılık noktasına gelmişti. Dışarıdan mutlu birliktelikleri varmış gibi görünse de çift odalarını ayırmış, iletişimleri de kopuktu.Bu durumu saklamayı başarsalar da bu yaşananlar ikisini de tüketti. Aksel ailesinden sonunda ayrılmayı ciddi ciddi düşünen Selim, boşanmaya kesin karar verdi. Şirketin baş avukatı olmasının yanı sıra yönetim kuruluna alınması, damat olarak boşanmasını daha da zorlaştırdı. Aksel ailesinin reisi Çetin ise bir açıklama yaptı; şirketlerin başına Meyra ya da Harun'un geçmesi için onları kıyasıya bir rekabetin içine sürükledi.Meyra'dan ayrılmaya karar veren Selim, boşanma protokolünü hazırladı ve Meyra ile bunu paylaştı. Ancak Meyra'nın da onunla paylaşmak istedikleri vardı. İlk sözü Meyra aldı ve beklenmedik bir açıklama yaptı: Selim'e beyninde tümör olduğunu ve az bir ömrü kaldığını söyledi. Bu haber karşısında şoke olan Selim, ise elinde boşanma protokolüyle kala kaldı.