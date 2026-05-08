Haberler Günaydın Haberleri Mezarlıkta belgesel gösterimi
Giriş Tarihi: 8.05.2026

KENDİ ölümünü henüz yaşarken planlayan ve kendisi için bir anıt mezar yaptıran işadamı ve sanat koleksiyoncusu Orlando Carlo Calumeno'nun bu sıra dışı kararını konu alan 'Thank You God for My Spoiler' adlı belgeselin özel gösterimi, ilk kez bir mezarlıkta izleyiciyle buluştu. İstanbul Feriköy Latin Katolik Mezarlığı'nda gerçekleştirilen gösterim, yalnızca bir film izleme deneyimi olmanın ötesinde, yaşamın en kaçınılmaz gerçeği ile alışılmışın dışında bir karşılaşma sundu. Cihan Güngören ve Mustafa Seven'in yönettiği, ulusal ve uluslararası festivallerde 10 ödül kazanan belgesel, izleyenlerden tam not aldı.
#İSTANBUL

