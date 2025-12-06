Michelin rehberi 2026 Türkiye seçkisi açıklandı

Dünyanın prestijli restoran değerlendirme sistemlerinden Michelin Rehberi 2026 Türkiye seçkisi, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katıldığı törende açıklandı.

54 YENİ RESTORAN

Bu yıl seçkide iki Michelin yıldızına sahip iki restoran, bir yıldıza sahip 15 restoran, Bib Gourmand dereceli 39 restoran ve yeşil yıldızlı 13 restoran yer aldı. Türkiye'de tavsiye edilen mekân sayısı 38 yeni işletmeyle birlikte 115'e, toplamda rehbere seçilen restoran sayısı 171'e ulaştı. Seçkiye, Kapadokya'dan ilk kez giren restoranlar dahil olmak üzere toplam 54 yeni restoran alındı. Kapadokya, gelenek, misafirperverlik ve teruar konusunda müfettişler üzerinde güçlü bir izlenim bıraktı. Michelin Rehberi Uluslararası Direktörü Gwendal Poullennec; İstanbul, İzmir, Muğla ve Kapadokya'daki şeflerin geleneğe bağlı kalırken yaratıcı ve sorumlu pişirme yöntemlerini benimsediğini vurguladı. Ülke genelinde karşılaşılan çeşitlilik, yetenek ve samimiyetin Türkiye gastronomisinin derinliğini ve özgüvenini artırdığını söyledi.