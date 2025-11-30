Milli değerlere sahip çıktık ikiyüzlüleri ifşa ettik

GÜNAYDIN, 28 Mayıs 2013'ten itibaren başlayan Gezi Olayları, ardından yaşanan 17-25 Aralık olayları sırasında Türkiye üzerinde oynanan oyunu fark edip farklı bir yayın politikasına geçiş yaptı. Demokratik iradenin ve toplumsal çıkarların yanında yer alan GÜNAYDIN, bir magazin eki olmasına rağmen doğru ve gerçek habere ulaşmada önemli bir görev üstlenip Türkiye'ye kurulan tuzakla mücadele etti.GÜNAYDIN, 15 Temmuz'da yaşanan hain darbe girişiminin ardından milletiyle meydanlarda, nöbet tutanların yanındaydı. Gizli vatan hainlerini ifşa etmek için de büyük çaba gösterdi. GÜNAYDIN son yıllarda o bilindik, klişe magazin diline de veda etti. Olaylara bakış açısı; kadın haklarına verdiği değer ve artan toplumsal bilinçle beraber çok daha ölçülü, aile değerlerine önem veren bir habercilik anlayışını benimsedi.