Teknik direktör Emre Belözoğlu, önceki gün Etiler'de görüntülendi. Milli takım hakkında konuşan Belözoğlu, "Her zaman güleceğiniz skorlar ortaya çıkmayabilir. Her dönemin dinamikleri farklıdır. Milli duygular, milli formanın ağırlığı her zaman korunur" dedi.