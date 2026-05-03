Milli tenisçi Roma yolcusu

Milli tenisçi Cansel Elçin
, Roma
'da düzenlenecek ITF İtalya Dünya Tenis Masters Turnuvası öncesinde hazırlıklarını İstanbul'da sürdürüyor. Ünlü oyuncu, Türkiye'yi temsil edecek olmanın gururunu yaşadığını dile getirdi. Elçin, "Bayrağımızı temsil etmek insanı çok mutlu ediyor" sözleriyle duygularını ifade ederken, turnuvaya en iyi şekilde hazırlandığını belirtti. Özel hayatında da yoğun ve mutlu bir dönemden geçtiğini anlatan Elçin, oğlu Atlas'ın tenisle şimdiden ilgilenmeye başladığını söyledi.