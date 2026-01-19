ATV'nin sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de yarışan yarışmacılar başarılı performanslarıyla bugün de ilgiyle takip edildi. Yarışmaya katılan Bahar Biçer isimli yarışmacı, geçirdiği rahatsızlıkları anlattı. Böbrek yetmezliği başladığını ve her hafta diyaliz aldığını belirtti.

"İNSANLAR HAYATIN BİTTİĞİNİ DÜŞÜNMESİNLER İSTEDİM"

Biçer, "Sahnelerdeydim. Sağlığımdan kaynaklı sahneleri ve eğitmenliği bıraktım. Sosyal medyada kendimi ön plana attım. İnsanlar hayatın bittiğini düşünmesinler istedim. Şükretmeyi öğrendim. Belki de bu bana bir şey öğretiyordu" dedi.

Milyoner'de duygu dolu anlar! Yarışmacı geçirdiği rahatsızlığı gözyaşları içinde anlattı

GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Ayrıca yarışmacı, "Diyaliz günleri çok yoruluyorum. Gidip dönerken çok yoruluyorum araba almak istiyorum. Sosyal medyada da görünürsem insanlara da umut olurum diye düşündüm. Biyolojik annemi buldum ve onunla iletişime geçtim. Ancak zamanında da hiç anne olmayı seçmemiş birinden de böbrek istediğimizde kendisi olumsuz sonuçlandı. Beni büyüten annem ise testleri yaptırdı ancak sonuç istediğimiz gibi olmadı" dedi bu sırada yarışmacı gözyaşlarına hakim olamadı.

HİKAYESİYLE HERKESİ HÜZNE BOĞDU

4 yaşında bir kızı olduğunu dile getiren yarışmacı, seyirciler ve ünlü sunucu dahil herkesi hüzne boğdu. Oktay Kaynarca ise yarışmacıya moral ve destek olmak için yanına giderek bu duygusal anları paylaştı. Oktay Kaynarca ise, "Belki oyuncu olursan anne- kızı oynarız inşallah. 4 yaşındaki kızına da örnek olmalısın. Bu hikayedeki en önemli taraf seni alıp büyüten aile"

"ÖNEMLİ OLAN BİR İNSANI DOĞURMAK DEĞİL, SEVGİYLE BÜYÜTEBİLMEK..."

Kaynarca'ya ise yarışmacı kızına söylediği sözleri de dile getirdi. Yarışmacı, "Ben her zaman şey diyorum; önemli olan bir insanı doğurmak değil. Bir insanı sevgiyle büyütebilmek. Ben Defne'ye 'ben önce seni karnımda büyüttüm, ama bu hiç önemli değil ben seni şu an sevgiyle büyütüyorum ve sevgiyle yeşertiyorum. Ben sevginin iyileştirici gücüne çok inanıyorum" dedi.