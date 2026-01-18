Minika 15.yaşını kutluyor!

Minika'nın 2011 yılında başlayan yayın serüveni, MinikaÇOCUK ve MinikaGO kanallarıyla yıllar içinde büyüyerek izleyicileriyle kurduğu bağı ekranların ötesine taşıdı. Merak duygusunu besleyen hikayeleri, sevgiyle örülen dünyası ve paylaşmanın değerini hatırlatan yapımlarıyla çocukların kalbini kazanan Minika, Hupalupa sahnesinde özel bir 15. yaş kutlaması gerçekleştirecek. 21-22 Ocak tarihlerinde düzenlenecek etkinlikte, dopdolu bir program izleyicilerle buluşacak. Eğlenceli yarışmalar, Minika'nın sevilen kostüm karakterleriyle tanışma fırsatı, sürpriz sahne şovları ve lisanslı gösteriler unutulmaz anlar oluşturacak. MC Show eşliğinde gerçekleşecek etkinlik boyunca müzik, oyun ve etkileşim bir araya gelerek kutlamaya eğlence katacak. Minika'nın 15 yıllık yolculuğu, birlikte paylaşılacak yeni hatıralarla taçlanacak. Ücretsiz olarak Hupalupa sahnesinde gerçekleşecek etkinliğe tüm Minika izleyicileri katılabilecek.