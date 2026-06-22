Minika, iki renkli festivalde çocukları ağırladı

MİNİKA, 13-14 Haziran'da Hupalupa Go x Picnic Marin Festivali'nde çocuklar ve aileleriyle bir araya gelerek eğlence dolu anlara ortak oldu. Açık hava atmosferinde düzenlenen etkinlikler, oyun, keşif, sanat ve müziği buluşturarak ziyaretçilere unutulmaz hafta sonları yaşattı. Minika standında gün boyu devam eden atölyeler yoğun ilgi görürken, katılımcılar hayal güçlerini kullanarak birbirinden renkli çalışmalar ortaya çıkardı. Maceracı Yüzgeçler'den Biba, Taka Hamsi ve Alesta, Neşeli Dünyam'dan Neşe ve Mutlu ile İstanbul Muhafızları'ndan Gürgen ve Azmi kostüm karakterleri ziyaretçilerle buluşarak festival alanına renk kattı. Festival kapsamında sahnelenen Maceracı Yüzgeçler lisanslı gösterisinde ise sevilen şarkılar eşliğinde dans edilerek eğlenceli anlar yaşandı. 20-21 Haziran'da Kilyos Doğada Yaşam Okulu'nda düzenlenen Minik Kaşifler Çocuk Festivali'nde de Minika, doğa, bilim, sanat ve eğlenceyi bir araya getiren etkinliklerle izleyicileriyle buluştu. Festival boyunca Minika'nın sevilen kostüm karakterleri çocuklarla bir araya gelirken, lisanslı gösteriler, sahne etkinlikleri ve sürpriz aktiviteler yoğun ilgi gördü. Minika Film Gecesi de katılımcılara keyifli ve unutulmaz anlar yaşattı.

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