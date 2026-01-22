Miras Doğan’a kaldı reytinglerde zirve yaptı: Atv’nin yeni dizisi izleyicilerin gözdesi oldu

Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu'nun başrolünde yer aldığı atv'nin yeni dizisi A.B.İ.'nin ikinci bölümünde; Melek'in hastaneden kaybolması büyük bir paniğe neden oldu. Tahir Hancıoğlu'nun tüm mirasını Doğan'a bıraktığının ortaya çıkmasıyla birlikte, tüm oklar Sinan'a çevrildi.

AÇIK ARA BİRİNCİ

A.B.İ. ikinci bölümüyle, Tüm Kişiler'de yüzde 11.03 izlenme oranı ve 26.88 izlenme payı, AB'de 8.31 izlenme oranı ve 22.63 izlenme payı, 20+ABC1'de ise 10.57 izlenme oranı ve 26,20 izlenme payı elde ederek tüm kategorilerde açık ara birinci sırada yer aldı.