Mizah maskeli şarlatanlık

NE KOMİK NE DE ZEKİCE

Geçenlerde güldürü peleriniyle kamufle edilmiş rezil gösteri Sabotaj'dan söz etmiştim. Bülent Emrah Parlak ve Barış Atay'ın milli ve dini değerleri ayaklar altına alan sözde tuluatından. Bu kez de bir başkasını "parlatmaya" çalışıyorlar. Şu sıralar savakları açılmış baraj gibi büyük bir basınçla sanal medyaya fışkırtılıyor. Bu arkadaş da sözde siyasi hiciv yapıyor ama çıkardığı iş ne komik ne de zekice.

GÜNDEMDE TUTULUYOR

"Sıradan" demek bile kendisine verilmiş bir paye olur. Ama ne hikmetse (!) her yerde... Bu arkadaşı sürekli pompalayıp, gündemde tutmayı "muhalefet görevi" addedenler ise kendilerini zorlayarak gülüyorlar. Mizahın ince ve zarif dokusundan zekice siyasi hiciv damıtan büyük ustalar eminim "Siyasi mizah yapıyoruz" diye sahneye atlayan bu zevatı görseler mezarlarında ters dönerlerdi.



SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı'nca komedyen Deniz Göktaş hakkında 'dini değerleri aşağılama' suçundan soruşturma başlatıldı. Göktaş, Harbiye'de sahnelediği 'Ölü Deniz' adlı gösterisinden kesitleri sosyal medya hesaplarında yayımlamış ve infiale neden olmuştu.

Sema DEMİR