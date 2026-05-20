Giriş Tarihi: 20.05.2026

Modanın kalbi Antalya’da atacak

Antalya Fashion Week (AFW), 2–4 Haziran tarihleri arasında 9. kez moda severlerle buluşacak. Ülkemizin en önemli tasarımcılarının defilelerine ev sahipliği yapacak etkinliğe; Rusya, Kazakistan ve Dubai'den tasarımcıların da katılacak. AFW; Belma Özdemir kreasyonunun sergileneceği defile ile başlayacak. Gökhan Yavaş, Murat Aytulum, Tuğçe Özkurt, Cihan Nacar, Kristina Kibovskaya (Rusya), Chinara Yelmuratovna (Kazakistan), Snim (Dubai) ve Alla Zhelaretti (Rusya) defileleriyle devam edecek. Etkinlik için Rusya'nın önemli tasarımcılarından Olesya Zhuravleva Antalya'ya gelecek. Cihan Nacar'ın koleksiyonu da Hıdırlık Kulesi'nde sergilenecek. Google Haberler'de tüm geliþmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ý takip edin.
