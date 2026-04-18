‘Moralim çok bozuk, konuşamıyorum’

MİYOM ameliyatı sırasında yaşanan komplikasyonlar nedeniyle ciddi sağlık sorunları yaşayan Aslı Bekiroğlu, geçtiğimiz günlerde 7. ameliyatını oldu. Ancak Bekiroğlu, taburcu olmayı beklerken aldığı kötü haberi gözyaşlarıyla anlattı: "Bugün çıkacağımı sanmıştım fakat çıkamıyorum, çıkamadığımı öğrendim. Doktorlar da ne yapacaklarını bilmiyorlar, bekliyoruz. Aramalara dönemiyorum, hiç konuşacak halim yok." Bekiroğlu, geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada rahim ameliyatı sırasında yanlışlıkla bağırsağının kesildiğini, yaşadıklarının doktor hatasından kaynaklandığını öne sürerek hastaneye dava açtığını duyurmuştu.