Mücevher dünyasında holdingler savaşı

Kırmızı halıda çoğu zaman bizler lüks moda evlerinin son koleksiyonlarından parçaları fark ediyoruz belki. Oysa kırmızı halıda bir yandan da mücevher dünyasının dev oyuncuları arasında kıyasıya bir rekabet yaşanıyor aynı anlarda. Hollywood yıldızları, anlaşmaları olan mücevher markalarına ait özel koleksiyonları ya da sezon koleksiyonlarından parçaları hepimize bu etkinliklerde tanıtmış oluyor. Lüks mücevher markaları ayrıca geçtiğimiz hafta da değindiğimiz marka yüzleri aracılığıyla etkilerini artırıyor.

Ardından sosyal medya içerik üreticileri, dergiler ve etkinliklerinde yer alan isimler aracılığıyla bir de bakıyorsunuz ki bir anda bir lüks mücevher markası inanılmaz bir popülariteye ulaşıyor. Ve bizler de o markanın koleksiyonlarından alışveriş yapmaya başlıyoruz. İçinizden sık sık "Bir gün Cartier mücevherleri, bir gün Van Cleef mücevherleri nasıl böyle popüler oluyor ki?" diye sorduğunuza eminim. Aslına bakarsanız aklınıza gelebilecek tüm lüks mücevher markaları üç ana lüks holdingin çatısı altında bulunuyor. Ve bu markalar o şirketlerin kararları doğrultusunda arka arkaya popülarite kazanıyor. Kısaca perdenin arkasına geçildiğinde tablo oldukça farklı. Cartier'den Van Cleef & Arpels'a, Bvlgari'den Tiffany & Co.'ya uzanan bu büyük ve etkileyici dünyanın önemli bir bölümü, LVMH, Richemont ve Kering gruplarının çatısı altında.

Bugün lüks denince akla ilk gelen yapı büyük ölçüde LVMH. Bernard Arnault'nun liderliğindeki grup, yalnızca modada değil, mücevher tarafında da son derece güçlü bir alan kurmuş durumda. Louis Vuitton, Dior, Fendi, Celine, Givenchy gibi moda evlerinin yanı sıra Bvlgari ve Tiffany & Co. gibi mücevher dünyasının iki dev ismi de aynı çatı altında. Mücevher tarafındaki bu güç yalnızca bu iki markayla da sınırlı değil; Chaumet, Fred ve Repossi de grubun aynı alandaki diğer önemli evleri arasında yer alıyor. Bir yanda moda, bir yanda saat, bir yanda içki, otel, parfüm, medya... Tek bir holdingden çok, küresel bir lüks düzeni gibi çalışıyor LVMH. Grubun mücevher tarafındaki en kritik hamlelerinden biri 2021'de Tiffany & Co.'yu yaklaşık 15,8 milyar dolara satın almasıydı.

Mücevher söz konusu olduğunda en etkili oyunculardan biri ise Richemont. Moda tarafında LVMH kadar baskın olmayabilir bu grup ancak yüksek mücevher ve saatçilik dünyasında kurduğu etki çok daha derin. Grup; Cartier, Van Cleef & Arpels, Buccellati ve Piaget gibi isimleri aynı çatı altında topluyor. Bu mücevher evlerine Montblanc da eşlik ediyor; yani grup, yalnızca gösterişten çok zanaat, görünürlükten çok miras, hızdan çok ustalık diyen bir dünya kuruyor. Richemont'un farkı tam da burada başlıyor. Daha sessiz bir lüks dili var. Daha seçkin, daha kontrollü, daha köklü. Cartier'nin güçlü ve zamansız cazibesiyle Van Cleef & Arpels'ın daha şiirsel, daha masalsı çizgisi ya da Buccellati'nin İtalyan el işçiliği temelli estetiği ilk bakışta birbirinden çok uzak görünebilir. Ama hepsi aynı çatı altında, aynı seçici büyüme modelinin parçası olarak çalışıyor. Saat tarafında da tablo benzer. Jaeger-LeCoultre, IWC Schaffhausen, Vacheron Constantin, A. Lange & Söhne, Panerai...



Kering denince akla ilk olarak Gucci, Saint Laurent, Bottega Veneta ve Balenciaga geliyor. Yani daha çağdaş, daha modayla iç içe, daha kültürel etkisi yüksek bir lüks alanı. Mücevher tarafında LVMH ve Richemont kadar baskın görünmeyebilir belki; ama Boucheron, Pomellato, Qeelin ve Dodo gibi markaları bünyesinde barındıran grup, küresel lüks düzeninde üçüncü büyük güç merkezi olarak oyunun gidişatını belirleyen yapılardan biri yine de o. François-Henri Pinault yönetimindeki grup, LVMH kadar kalabalık bir marka portföyüne sahip değil. Ama daha keskin, daha seçilmiş bir yapı kuruyor. Nicelikten çok etkiyi önemseyen bir model bu. Gucci hâlâ grubun en büyük temel gücü; toplam cironun yaklaşık yarısını tek başına sırtlıyor.

STEFANO GABBANA İSTİFA ETTİ



Bu haftanın en çok konuşulan moda olayı kesinlikle İtalyan moda devi Dolce & Gabbana'nın Stefano Gabbana'sı şirket başkanlığını bırakma kararı alması oldu. Domenico Dolce ile birlikte Dolce & Gabbana moda evini kuran 63 yaşındaki Stefano Gabbana, şirketin başkanlığını bırakma kararı aldı ve istifa etti. Gabbana'nın İtalyan şirket kayıtlarına göre aralık ayında görevinden ayrıldığı tespit edilirken Domenico'nun kardeşi ve mevcut CEO'su Alfonso Dolce, ocak ayında başkanlık görevini devraldı. İstifa daha önce kamuoyuna duyurulmamıştı. Konuyla ilgili bilgi sahibi olan ve konuşma yetkileri olmadığı için isimlerinin açıklanmasını istemeyen kişilere göre, moda devi alacaklılarla yeni bir borç görüşmesi turuna giren şirketteki yaklaşık yüzde 40'lık hissesi için alternatif seçenekleri değerlendiriyor.

300 SAATLIK MİLYON DOLARLIK KOLEKSİYON

Ünlü müzayede evi Sotheby's, tek bir koleksiyonerin 25 yılda bir araya getirdiği 300'ü aşkın vintage Cartier saati Hong Kong, Cenevre ve New York'ta satışa çıkarıyor. Yaklaşık bir asırlık tasarım tarihini kapsayan koleksiyonun 15 milyon doların üzerinde gelir getirmesi bekleniyor. Sotheby's, Cartier'nin yaklaşık bir asırlık tasarım mirasını kapsayan şimdiye kadarki en büyük vintage saat koleksiyonunu açık artırmaya çıkarıyor. "The Shapes of Cartier: The Finest Vintage Grouping Ever Assembled" başlıklı satış serisinde, Cartier'in Paris, Londra ve New York'taki tarihi atölyelerinden her birinden en iyi örnekleri titizlikle arayan tek bir koleksiyonerin çeyrek yüzyıllık birikimini temsil ediyor.