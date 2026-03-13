Müge Anlı ile Güven Bana Bilişim Sınıfı açıldı!

Müge Anlı; geçtiğimiz yaz bilgi, güven ve heyecanın dorukta yaşandığı "Müge Anlı ile Güven Bana" programıyla izleyici karşısına çıkmıştı. Program, yalnızca bir yarışma formatı olmanın ötesine geçerek iyiliğin yarıştığı bir projeye dönüştü. Anlı, ağırladığı ünlülerle birlikte ihtiyaç sahibi okullara milyonlarca liralık bağış yapılmasına öncülük etti. Programın ilk bölümünün konukları Avukat Rahmi Özkan ile Prof. Dr. Şevki Sözen olmuş, yarışmada kazanılan 1 milyon 500 bin TL'lik ödül, İstanbul'daki Gaziosmanpaşa Ortaokulu'na Bilişim Sınıfı yapılması amacıyla bağışlanmıştı. Bağışla yapımı tamamlanan bilişim sınıfının açılışı gerçekleştirildi.

Açılışa Müge Anlı, Rahmi Özkan ve Şevki Sözen katıldı. Okulda düzenlenen açılış töreninde Anlı'yı karşılarında gören öğrencilerin coşkusu ve mutluluğu dikkat çekti. Törene ayrıca Gaziosmanpaşa Kaymakamı İskender Yönden, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür ile Gaziosmanpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürü Fatih Mustafa Topsakal da katıldı.

VELİLERİN OKUMA-YAZMA ÖĞRENDİĞİ SINIFI ZİYARET ETTİ

Açılışta konuşan Müge Anlı, "Güven Bana"da kazanılan bağışlarla birçok okulda daha benzer çalışmaların gerçekleştirildiğini ve açılışlarının da ilerleyen süreçte yapılacağını söyledi. Okulda sınıfları gezen Anlı, "Benim için çok özel, gurur kaynağı" dediği bir sınıfı da ziyaret etti. Anlı, 2018'de Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın destekleriyle Okuma Yazma Seferberliği başlatmıştı. Seferberlik kapsamında bugüne kadar çok sayıda yetişkin okuma-yazma öğrenmişti. Gaziosmanpaşa Ortaokulu'nda da ilçede yaşayan ve okuma yazma bilmeyen yetişkinler için açılan bir sınıfın bulunması memnuniyetle karşılandı. Anlı, sınıfa girdiğinde kadın kursiyerlere matematik dersi verildiği anlara şahit oldu.