Müge Anlı’dan bir iyilik rekoru daha

Yıllardır atv ekranlarında kayıpları bulan, hasret kalanları kavuşturan ve sayısız sosyal sorumluluk projesine imza atan Müge Anlı, bu bayramda da ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürdü. Müge Anlı'nın "Bayramda 500 aileye umut olalım" çağrısına izleyicileri yanıtsız kalmadı ve Türkiye'nin dört bir yanındaki engelli vatandaşlar için tek seferde 500 adet tekerlekli ve akülü sandalye toplandı.

Sadece bir kuşak programı olmanın ötesine geçerek dev bir iyilik hareketine dönüşen Müge Anlı ile Tatlı Sert, bu bayramda da mutluluğu çoğalttı. Kimi babası, kimi yeğeni, kimi ise kardeşi veya komşusu için ekran başından yardım istedi. Müge Anlı ve ekibi, gelen talepler doğrultusunda hazırlanan yüzlerce tekerlekli ve akülü sandalyeyi ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak üzere Büyük İstanbul Otogarı'ndan Anadolu'nun dört bir yanına uğurladı. Müge Anlı izleyicilerinin el ele vererek topladığı manuel, çocuk ve akülü sandalyeler, firmalar aracılığıyla şu şehirlere gönderilmek üzere yola çıktı.