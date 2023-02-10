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Giriş Tarihi: 10.2.2023 14:13 Son Güncelleme: 10.2.2023 15:40

Müge Anlı’dan depremzedelere 280 tekerlekli sandalye yardımı!

Müge Anlı tarafından depremzedelere gönderilen 280 adet tekerlekli sandalye Sabah Gazetesi Adana Bölge Temsilcisi Ersin Ramoğlu, Turkuvaz Dağıtım ve KARGOMsende Bölge Müdürü Bahattin Özdem ile Sabah Gazetesi Adana Matbaa Müdürü Gültekin Mındık tarafından Türk Kızılayı Genel Sekreteri Ramazan Saygılı’ya teslim edildi.

Ziya RAMOĞLU Ziya RAMOĞLU
MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Müge Anlı’dan depremzedelere 280 tekerlekli sandalye yardımı!

Kızılay dostu olan Müge Anlı'ya teşekkür eden Saygılı, "Her zaman yanımızda olan Müge Anlı'ya çok teşekkür ediyoruz. Yüreğine sağlık. Kızılay olarak tüm bölgedeyiz ve vatandaşlarımızın yanındayız. Üç öğün sıcak yemekler dağıtılıyor. Türkiye'nin hamiyetperver milletine, iş insanlarına iş dünyasına teşekkür ediyorum. Onların kıymetli bağışlarıyla yaraları sarıyoruz, kaşıklara lokma sofralara katık oluyoruz Allah bir daha aziz milletimize böyle acılar yaşatmasın" dedi.

Öte yandan Müge Anlı, Kızılay aracılığıyla depremzedeler için yardım kampanyası başlatmıştı.

SMS'le gönderilen bağışlarla kısa sürede 29 milyon 549 bin lira toplanmıştı. Müge Anlı ve Dostları Mobil Aşevi de deprem bölgeleri için seferber olmuştu.

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Müge Anlı’dan depremzedelere 280 tekerlekli sandalye yardımı!
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