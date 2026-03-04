‘Muppet Show’u yapanların torunlarıyız!’

Gerçek kuklalarla dijital bir animasyon evrenini aynı perde üzerinde buluşturan, Kültür ve Turizm Bakanlığı destekli 'Dedektif Reptır', 13 Mart'ta beyazperdede izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Filmin hem yapımcılığını hem de oyunculuğunu üstlenen Emre Karayel, projeyi ilk kez eşi Gizem Karayel ve ekibiyle birlikte izledi. Çocukluk yıllarına da değinen Karayel, şöyle konuştu: "Biz The Muppet Show ile büyüdük. Tiyatro bölümünden mezun olduktan sonra kukla dersleri aldım. Bu iş bizim için bir sevdaydı. Muppet Show'u yapanların, Jim Henson'ın torunlarıyız. Baba olduktan sonra çocuk işleri yapmaya karar verdik eşimle. İyi bir ekiple hayalimizi gerçekleştirdik. Dedektif Reptır da bizim için bir çocuk!"

