‘Müstehcenlik’ davasında Matiz’in cezalandırılması istendi

Şarkıcı Mabel Matiz olarak bilinen Fatih Karaca'ya yönelik 'Perperişan' şarkısının sözlerinde müstehcen betimlemelerin yapıldığı ve çocuklar için tehlike oluşturduğu gerekçesiyle CİMER'e giden şikayetler sonucu yürütülen soruşturma sonunda, Matiz'in 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilmişti.

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya avukatlar katıldı. Esas hakkındaki mütalaasını hazırlayan duruşma savcısı, şarkıda bedensel ve ruhsal metaforlarla çağrışımlar yaptığını, şarkı sözlerinde cinsel birleşmeye yönelik betimlemeler yapıldığını ve genel ahlaka aykırı şarkı sözlerini çocukların da ulaşabileceği platformlarda yayınlandığı ifade ederek cezalandırılmasını talep etti.



DURUŞMA ERTELENDİ

Mabel Matiz'in avukatı mütalaaya karşı savunma hazırlamak için ek süre talep etti. Bu talebi kabul eden mahkeme, duruşmayı 8 Mayıs'a erteledi.

Önümüzdeki celse karar çıkması bekleniyor.