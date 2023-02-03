Mutfak Bahane’de duygusal anlar!

Günlerdir ilk eşinden gördüğü şiddet ve üç çocuğuna olan özlemi ile herkesi gözyaşlarına boğan yabancı gelin Burul ise hayaline kavuştu. Gelinlik hayali gerçek olan Burul Kırgızistan'daki annesi ve çocuklarına seslendi. İlk evliliğinde benzer sorunlar yaşayan Gönül ise Burul ve Murat çiftine kazandığı iki altını hediye etti.