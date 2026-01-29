‘Mutluyuz mu’ gala yaptı

İbrahim Büyükak ve Yase- Parlak min Sakallıoğlu'nu yeniden buluşturan, "Mutluyuz mu?" filminin galası önceki gece İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleşti. Polat Yağcı ve 25 Film ortak yapımcılığında çekilen filmin galasına Burcu Kara, Oğuzhan Koç, Şafak Sezer, Alper Kul gibi isimler katıldı. Filmin başrol oyuncusu ve senaristi İbrahim Büyükak, "Çok güzel bir film olduğuna, güzel bir enerji geçirdiğimize inanıyoruz. Güzel bir hikâye anlattığımızı düşünüyoruz. İnşallah seyircimiz de bizimle aynı fikirde olur" dedi.