Nakil sonrası duygusal paylaşım

Karaciğer nakli ameliyatının ardından zorlu süreci geride bırakan Ufuk Özkan, kardeşiyle birlikte fotoğrafını paylaştı. Kardeşi Umut Özkan ile birlikte verdiği pozu takipçileriyle paylaşırken 50 yaşındaki oyuncu, "Zorlu bir hastalık süreci ve umutla süren bir donör arayışı... O süreçte kardeşim Umut Özkan bir an bile geri durmadı. Ve bir gün kapılar açıldı. Hayatımda her daim kardeşim olarak kalacak olan Salih Kıvırcık bulundu. Gerçek bir kardeşin varsa, en karanlık yol bile aydınlığa çıkar" ifadelerini kullandı.