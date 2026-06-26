Neşe Karaböcek’in acı günü! Gazeteci eşi hayatını kaybetti

Şarkıcı Neşe Karaböcek'in 88 yaşındaki gazeteci eşi Tevfik Yener, bir süredir tedavi gördüğü hastanede çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. Yener'in cenazesi cumartesi günü ikindi namazının ardından Beylikdüzü'ndeki Ebubekir Camii'nden alınarak Büyükçekmece Çakmaklı Mezarlığı'nda toprağa verilecek. Gazeteci, yazar, ressam ve medya yöneticisi kimlikleriyle tanınan Yener, 1950'li yıllarda kontrbas ve trombon çalarak sanat dünyasına adım attı. Yener, Bedri Rahmi Eyüboğlu atölyesinde çalışarak resimle profesyonel olarak da ilgilenmeye başladı.

OĞLUNU KAYBETTİ

Türk medya tarihinde iz bırakan Yener, genel yayın yönetmeni olarak 42 yıl boyunca gazetecilik yaptı, çok satan gazeteler, yüksek tirajlı ekler ve ilgi çeken içerikler üretti. Türk basınına fotoraman kültürünü kazandıran ilk gazetecilerden biri olan Yener, TV programları da hazırlayıp sundu. 13 Ağustos 1975 yılında ünlü sanatçı Neşe Karaböcek ile evlenen Tevfik Yener'in bu evlilikten Hasan Ali adında bir oğlu dünyaya geldi. Hasan Ali Yener, 2019 yılında hayatını kaybetti. Yener, 1991 yılında medya yöneticiliğini bırakarak ailesiyle birlikte Amerika'da yaşamını sürdürdü.