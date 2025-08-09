Nevşehir’de Derya Uluğ rüzgarı

Nevşehir Kültür Yolu Festivali'nin yedinci gününde sahne alan ünlü şarkıcı Derya Uluğ güçlü yorumu ve enerjik sahne performansıyla Nevşehirlilere unutulmaz bir akşam yaşattı. Derya Uluğ, Nevşehir Kültür Yolu Festivali kapsamında Göreme Festival Alanı'nda verdiği konserde on binlerce hayranıyla buluştu. Ünlü sanatçı, 'Yansıma', 'Canavar', 'Nefes' gibi en sevilen şarkılarını gece boyunca Nevşehirlilerle tek bir ağızdan söyledi. Zaman zaman dinleyicileriyle sohbet eden Uluğ, "Kaybettiğimiz her can için çok üzgünüz. Tek dileğim bu üzücü haberlere yenilerinin eklenmemesi. Gazze'deki zulmün bitmesi" diye konuştu.