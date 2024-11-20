Nez Demirhan’a vergi suçundan dava

Dilan ve eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 28 sanıklı kara para aklama davası sürerken bazı şüphelilere ilişkin "Vergi Kanunu'na muhalefet" suçundan da ayrı bir soruşturma yürütülüyor. O isimlerden birisi de bir dönem Dilan Polat ile ortak olan Nez Demirhan. İstanbul Anadolu Vergi Suçları Soruşturma Bürosu'nca yürütülen soruşturma kapsamında Demirhan hakkında 2 ayrı dava açıldı. İddianameye göre Demirhan'a ait şirketin 2020, 2021 ve 2022 yıllarındaki vergi incelemesi yapıldı.Demirhan'ın defter, kayıt ve belgeleri gizlemesi nedeniyle soruşturmaya başlandı. Demirhan verdiği ifadede şirket defterinin nerede oyduğunu hatırlamadığını söyledi ve "Şirketi kurarken Dilan Polat'la yaklaşık 100'er bin TL para harcadığımızı hatırlıyorum. Dilan ile ticari ilişkiler konusunda aramızda anlaşmazlık olunca şirketi kapattık" dedi.Savcılık, kamu zararının 1 milyon 235 bin 634 lira olduğunu, sahte fatura kullanma açısından ise 161 bin liralık kamu zararının tespit edildiğini belirledi. Şüphelinin defter ve belge gizleme suçundan sorumlu olduğu ancak sahte fatura da kullandığının tespit edildiğini kaydetti. Savcılık, Nez Demirhan hakkında iki ayrı suçtan toplam 10 yıla kadar hapsini talep etti.