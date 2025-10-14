Haberler Günaydın Haberleri Nilgün Belgün Brad Pitt ile yan yana! Sosyal medya bu paylaşımı konuşuyor
Giriş Tarihi: 14.10.2025 10:26

Sosyal medyada eğlenceli paylaşımlarıyla sık sık gündem olan usta oyuncu Nilgün Belgün, bu kez takipçilerini kahkahaya boğdu. İşte Brad Pitt’le yan yana fotoğrafıyla o anlar…

Yapay zeka teknolojisiyle hazırladığı bir fotoğrafta kendisini dünya yıldızı Brad Pitt ile yan yana gören Belgün, kareye esprili bir not düştü:
"En sonunda tanıştık ve yakıştık! Yapay zeka sen nelere kadirsin. Eğlenceyi, gülmeyi, muzırlığı çok seviyorum; yapacak bir şey yok."

Ünlü oyuncunun paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni toplarken, sanat camiasından da esprili tepkiler geldi. Belgün'ün yakın arkadaşı Nükhet Duru, gönderiye kayıtsız kalamayarak "Bana bunu yapamazsın!" yorumunu yaptı ve takipçilerini güldürdü.

Takipçiler de boş durmadı; "Harika ikili!", "Hollywood seni bekliyor Nilgün abla!" gibi yorumlarla paylaşımın eğlenceli havasına katkıda bulundu.

Nilgün Belgün, mizahi paylaşımlarıyla sosyal medyada adından sıkça söz ettirmeye devam ediyor. Görünüşe göre, usta oyuncu yapay zekayı da mizah silahı olarak kullanmayı çok seviyor!

