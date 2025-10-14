Nilgün Belgün Brad Pitt ile yan yana! Sosyal medya bu paylaşımı konuşuyor

Yapay zeka teknolojisiyle hazırladığı bir fotoğrafta kendisini dünya yıldızı Brad Pitt ile yan yana gören Belgün, kareye esprili bir not düştü:
"En sonunda tanıştık ve yakıştık! Yapay zeka sen nelere kadirsin. Eğlenceyi, gülmeyi, muzırlığı çok seviyorum; yapacak bir şey yok."
Ünlü oyuncunun paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni toplarken, sanat camiasından da esprili tepkiler geldi. Belgün'ün yakın arkadaşı Nükhet Duru, gönderiye kayıtsız kalamayarak "Bana bunu yapamazsın!" yorumunu yaptı ve takipçilerini güldürdü.