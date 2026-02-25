Nilüfer için ölümü göze aldı

Teke tek kalan iki lider arasında gerilim doruğa çıktı. Asporça'yı etkisiz hâle getiren Orhan Gazi, Nilüfer'in yerini öğrenmek için onu sıkıştırdı. "Sen hamile bir kadını öldürmezsin. Nilüfer yaşıyor, biliyorum." sözleriyle kararlılığını ortaya koyan Orhan'a, Asporça'dan sert bir karşılık geldi:

"Sen bana zarar verdin! Ülkeme, askerlerime zarar verdin!" Hesaplaşma Bizanslı okçuların gelişiyle yarıda kalırken. Asporça Sultan Orhan'ın elinden kurtuldu.

Yapım ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait, yönetmenliğini Bülent İşbilen'in; başrolünü Orhan Bey rolüyle Mert Yazıcıoğlu'nun üstlendiği Kuruluş Orhan, bu sahnesiyle yayın gecesinin en çok konuşulan anları arasına girdi.