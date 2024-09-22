Ödüllü çizer ilk kez Türkiye’de!

Ülkemizde 'Hakim'in Yolculuğu' isimli üçlemesiyle tanınan dünyaca ünlü çizer Fabien Toulmé, Tudem Yayın Grubu'nun 40. yıldönümü kutlamaları kapsamında İstanbul Fransız Kültür Merkezi'nin işbirliği ile ilk kez İstanbul'a geliyor. Sanatçı, 26-28 Eylül tarihleri arasında İstanbul Fransız Kültür Merkezi, Tudem Kadıköy Kitabevi ve Minoa Pera'da bir dizi etkinlik düzenleyecek. Toulmé'nin 7 Ekim tarihinde çıkacak olan yeni kitabı 'Dünyadan Yansımalar', bu tarihte 'öncelikli olarak' etkinlik mekanlarında satışa sunulacak. Çizgiseverler Toulmé ile hatıra fotoğrafı çektirip kitaplarını imzalatma fırsatını yakalayacak.