Ödüllü film gala yaptı

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!

Katıldığı festivallerden aldığı 16 ödülle dikkat çeken 'Tavşan İmparatorluğu' adlı filmin galası önceki akşam Atlas Sineması'nda yapıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle yönetmen ve senaristi Seyfettin Tokmak tarafından çekilen filmin galasına oyuncu kadrosunun yanı sıra çok sayıda davetli katıldı. 12 yaşındaki Musa'nın hikayesini anlatan 'Tavşan İmparatorluğu'nda oynayan Alpay Kaya, Kars'ta çobanlık yaparken keşfedildi. Filmde Kaya'nın yanısıra Sermet Yeşil, Kubilay Tunçer, Perla Palamutçuoğulları ve Emrullah Çakay da rol alıyor.