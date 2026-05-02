‘Oflu Hoca’ şarkıcı oluyor

'Oflu Hoca' film serisinin sevilen ismi Çetin Altay, oyuncu arkadaşı Şeyma Baday ile birlikte önceki akşam Seyrantepe
'de bulunan işkembecide görüntülendi. 'Oflu Hoca 6' filminin 22 Mayıs'ta sinemalarda olacağını açıklayan Altay, "Güzel bir film oldu. Oflu Hoca yine hikâyeden hikâyeye koşuyor. Başka bir filmimiz daha olacak" diye konuştu. Altay, oyunculuk dışında müzisyen kimliğiyle de seyircinin karşısına çıkmaya hazırlandığını açıkladı. Projenin detaylarını paylaşan Altay, "Konser hazırlıklarımız var. Repertuvar çalışıyoruz. Güzel bir müzisyen ekibim var. Yakında bir yerlerde çıkmaya başlayacağız. Bütün müzikleri Karadeniz
ağzıyla söyleyeceğiz. Çok iddialı değilim ama iddiasız da değilim. Seyirci izleyip karar verecek" dedi.