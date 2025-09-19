‘Öğrencilere verilen sertifikadaki imza benim değil’

Issız Adam'ın ünlü oyuncusu Cemal Hünal öğrencilere eğitim verdiği Dreamcast isimli ajansın kendi imzasını taklit ederek sertifika dağıttığını, söz konusu olayı öğrencilerinin teşekkür mesajlarıyla öğrendiğini iddia ederek İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Hünal, yaklaşım 5-6 yıldır Dreamcast Ajans ile çalıştığını ve iki gün önce hiç beklemediği anda öğrencileri tarafından teşekkür mesajları almaya başladığını söyledi. Hünal, ifadesinin devamında "Sertifika göndermeleriyle adıma sahte imzalar içeren sertifikalar düzenlendiğini öğrendim. Dosyaya sunduğumuz sertifikada yer alan imza bana ait değildir. Ben bu şekilde bir belge imzalamadım" dedi.

ONLARCA SAHTE SERTİFİKA

Ajans yetkilisi H. G.'ye ait mesajlaşma görüntülerini dosyaya sunduğunu belirten Hünal, "Hocalar adına imza atmayın" ibaresi bulunduğunu dile getirdi. Oyuncu, "Şikâyetçi olduğum firmaya, iki haftada bir olacak şekilde eğitim vermekteydim. Bu eğitim daha çok atölye içerikli olup detaylı bir oyunculuk eğitimi değildir. Tahminimce bu belgeden onlarca düzenlenmiştir. Öğrencilerim ellerindeki sahte belgeleri bana attığı takdirde ben de hepsini dosyaya sunacağım. Firmadan şikâyetçiyim" diyerek ifadesine son verdi.