Oğulcan Aşıkoğlu: Sosyal medya benim için hiçbir zaman amaç olmadı

Önce seni bir tanıyalım mı Oğulcan? Kimsin sen?

Oğulcan 23 yaşında. Nişantaşı Anadolu Lisesinden sonra eğitim hayatına Fethiye'de devam ederken okulu bıraktı. Bir süre çalıştı. Daha sonra konservatuara hazırlandı. Kazandı ama gitmedi. Çalışmaya devam etti. Ardından birkaç insanla tanıştı ve hayatı değişti. Şimdi de burada :)

Sosyal medya benim için hep araçtı, hiçbir zaman amaç olmadı

Oyunculuk şu anda hayatında nerede yer alıyor? Hedeflerin var mı?

Aslında hep yapmak istediğim şey oyunculuktu. Sosyal medya bunun için güzel bir araç oldu. Kendim yazıyorum, kendim oynuyorum. Büyük bir özgürlük benim için. İstediğimi yapabilirim. Sosyal medyayı araç olarak kullanıyorum. Hiçbir zaman amaç olmadı benim için. İleride oyunculukla ilgili bir gelişme olursa o yoldan devam etmeyi çok isterim.

Sosyal medyada bizi direkt yok edebilirler

Otosansür uyguladığın oluyor mu? Bu konuya hiç girmeyeyim, böyle bir risk almayayım dediğin konular var mı? Kendine kızıyor musun böyle anlardan sonra?

Kızıyorsun ama işin bir sistemi var. Ayak uydurmak zorundasın. Çünkü direkt yok ederler seni. Temkinli ilerlemen lazım. Çünkü insanlar çok özgür ya, elinde telefonuyla istediği her şeyi yazabilir ya. O yüzden bitmiyor onların kendince çıkarımları. Kendince yorumluyor, azınlığı oluşturup üstüne yürüyor. O yüzden hassas bir dengede.

Peki, sohbetin başında söylediğin durgunluğun sebebi ne?

YouTube'a uzun ve yatay videolar üretmek istiyorum. Durgunluğumun sebebi de konseptlerimi belirleyip içeriklerimi yazmak, hazırlamak.

Nasıl bir YouTube kanalı bekliyor bizi? İçerikler, konseptler hangi yönde olacak?

Ben aşure gibi bir kanal yapmayı düşünüyorum. Her şey olsun içinde. Bilgisayarda oyun oynamayı sevmem ama bir videoda korku oyunu oynayabilirim. Korkan insanı izlemeyi seviyor insanlar mesela. Mesela büyük, orta, küçük videoları var. Kapağı öyle tasarlayıp girişi öyle yapıp hemen ardından kendi istediğim başka bir seyirde akıtacağım videoyu. Çünkü insanlar bu tarz içeriklere alışmış. Daha önce çok denenmeyen şeyleri yapmak istiyorum aslında.