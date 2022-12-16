Oğulcan Aşıkoğlu: Sosyal medya benim için hiçbir zaman amaç olmadı

Oğulcan Aşıkoğlu, sevilen YouTube kanalı Bi' Başka'da, fenomen Berk Keklik ile nasıl tanıştığını da anlattı: Bir gün Berk ile ortak arkadaşımızın evinde denk geldik. Oturup sabaha kadar geyik yaptık. Aramızda bir frekans yakaladık. Benim yazdığım bir şeyler vardı; kenara not aldığım bir cümle, bir skeç… Onları söyledim. Berk beni yüreklendirdi. Destek oldu. Ve bu işe girmiş bulundum.
Nasılsın? Neler yapıyorsun?
İyiyim. Hiçbir şey yapmıyorum. Buhranda ve boşlukta olduğum bir dönemdeyim.
Neden hiçbir şey yapmıyorsun?
Yaptım çünkü. Biraz da yapmayayım :)
Berk beni yüreklendirdi
Sosyal medya videoların oldukça beğeniliyor. Tespitlerin yerinde, tam tadında. Nasıl ve ne zaman başladın içerik üretmeye?
1 sene önce başladım. Bir gün Berk ile ortak arkadaşımızın evinde denk geldik. Oturup sabaha kadar geyik yaptık. Aramızda bir frekans yakaladık. Benim yazdığım bir şeyler vardı; kenara not aldığım bir cümle, bir skeç… Onları söyledim. Berk beni yüreklendirdi. Destek oldu. Ve bu işe girmiş bulundum.
Peki, pişman mısın? :)
Zaman zaman :) Dışarıdaki hayatta zorluk yaratıyor bana. Eğlenmek eskisi kadar rahat olmuyor. İnsanların tuhaf bir merakı var. Gizli gizli çekiyorlar mesela tanıdıkları insanları. Yemek yiyorsun karşında bir kamera seni izliyor. Neden? :)
Önce seni bir tanıyalım mı Oğulcan? Kimsin sen?
Oğulcan 23 yaşında. Nişantaşı Anadolu Lisesinden sonra eğitim hayatına Fethiye'de devam ederken okulu bıraktı. Bir süre çalıştı. Daha sonra konservatuara hazırlandı. Kazandı ama gitmedi. Çalışmaya devam etti. Ardından birkaç insanla tanıştı ve hayatı değişti. Şimdi de burada :)
Sosyal medya benim için hep araçtı, hiçbir zaman amaç olmadı
Oyunculuk şu anda hayatında nerede yer alıyor? Hedeflerin var mı?
Aslında hep yapmak istediğim şey oyunculuktu. Sosyal medya bunun için güzel bir araç oldu. Kendim yazıyorum, kendim oynuyorum. Büyük bir özgürlük benim için. İstediğimi yapabilirim. Sosyal medyayı araç olarak kullanıyorum. Hiçbir zaman amaç olmadı benim için. İleride oyunculukla ilgili bir gelişme olursa o yoldan devam etmeyi çok isterim.
Sosyal medyada bizi direkt yok edebilirler
Otosansür uyguladığın oluyor mu? Bu konuya hiç girmeyeyim, böyle bir risk almayayım dediğin konular var mı? Kendine kızıyor musun böyle anlardan sonra?
Kızıyorsun ama işin bir sistemi var. Ayak uydurmak zorundasın. Çünkü direkt yok ederler seni. Temkinli ilerlemen lazım. Çünkü insanlar çok özgür ya, elinde telefonuyla istediği her şeyi yazabilir ya. O yüzden bitmiyor onların kendince çıkarımları. Kendince yorumluyor, azınlığı oluşturup üstüne yürüyor. O yüzden hassas bir dengede.
Peki, sohbetin başında söylediğin durgunluğun sebebi ne?
YouTube'a uzun ve yatay videolar üretmek istiyorum. Durgunluğumun sebebi de konseptlerimi belirleyip içeriklerimi yazmak, hazırlamak.
Nasıl bir YouTube kanalı bekliyor bizi? İçerikler, konseptler hangi yönde olacak?
Ben aşure gibi bir kanal yapmayı düşünüyorum. Her şey olsun içinde. Bilgisayarda oyun oynamayı sevmem ama bir videoda korku oyunu oynayabilirim. Korkan insanı izlemeyi seviyor insanlar mesela. Mesela büyük, orta, küçük videoları var. Kapağı öyle tasarlayıp girişi öyle yapıp hemen ardından kendi istediğim başka bir seyirde akıtacağım videoyu. Çünkü insanlar bu tarz içeriklere alışmış. Daha önce çok denenmeyen şeyleri yapmak istiyorum aslında.
Alanının en iyisiyle yola çıktığım için başta korkuyordum
Instagram'da da büyük bir kitlen var. Ne zaman "Evet, birilerine ulaşıyorum" demeye başladın?
En başında korktum. Çünkü bu işte alanının en iyisi benim arkadaşım, Berk. Ve onunla yapıyorum bu işi. Bunun yükü vardı üzerimde. "Bunu niye bize pompalıyorsunuz? Bu kim?" gibi düşünceler olabilirdi. Ama yaptığın işi düzgün ve doğru yapınca insanlar seviyor, beğeniyor.
Berk ile ileriye dönük farklı projeleriniz var mı?
Çok var. Her gün başka bir şey konuşuyoruz. Çok yükseliyoruz. Ertesi gün bambaşka bir şey konuşup bir gün önceki işi geriye atıyoruz :)
İnsanları rahat bırakın
Sosyal medya fenomenlerinin birçok farklı alanda kendini gösterme çabası ve gelen eleştiriler hakkında ne düşünüyorsun?
Bence insanları rahat bırakın. İnsanlar ne yapmak istiyorsa yapsın. Sonuçta hem maddi hem manevi anlamda harcanan emek kendisini bağlar. O müzik yapmak istiyorsa yapsın. İzlemek, dinlemek istemiyorsan izleme, dinleme. Tüketici taraf biziz. Eğer beğenmiyorsak ilgilenmememiz gerek. Bizim o işe gösterdiğimiz reaksiyonla o iş bir yerlere gidiyor.
Gelecekte neler yapmak istiyorsun? Hedefin nedir?
Fikir aşamasının yanında bir yapımcı tarafımın da olmasını isterim. Bir işi yaparken her yönünü kendim halledebileceğim bir güce ulaşmak istiyorum. Bir ekibimin olmasını isterim. Kimseye muhtaç olmak istemiyorum.
Nasıl bir rol gelse çıldırırsın?
Karakter bazlı düşünmüyorum. Projeye bakarım.
Neler yapıyorsun günlük hayatında?
Evde durmayı çok seviyorum. Çünkü her şey var, kimse yok :) Konfor alanımı terk etmeyi çok sevmem. Evimde playstation oynarım.
Nasıl bir arkadaşsın, sevgilisin?
İyi bir arkadaşımdır. Kimseyi yarı yolda bırakmam, satmam. Sevgililikte yüzümüz gülmedi ama :)